O que era para ser um dia festivo, regado a boa bebida e muito jazz, quase acabou em confusão na Praça Afonso Botelho, a Praça do Athletico, na tarde deste sábado. Organizadores do V Curitiba Jazz Festival colocaram grades no local para restringir a circulação de pessoas e impedir a entrada com bebidas que não faziam parte do evento. Isso irritou diversas pessoas que pretendia curtir o evento.

“Já tínhamos vindo em outras edições, mas nunca teve este tipo de restrição. Não pudemos entrar com bebidas – nem com água – e fomos surpreendidos. Agora temos que ficar curtindo aqui de fora”, disse Paula, de 26 anos. “Na página do Curitiba Jazz eles não falam sobre fazer revista, nem sobre o que podia entrar ou não entrar”.

Paula e os amigos não puderam entrar no Curitiba Jazz Festival com água. Foto: Eduardo Matysiak / Folhapress / Futurapress

“Faz cinco anos que a gente vem no festival e nunca teve este tipo de barreira entre público e artista, esta barreira para que empresas explorem o espaço público. Isso não pode acontecer de volta”, contou Tiago, outro frequentador. “Tô puto. Isso é segregação em espaço público. Não podem monopolizar isso”, arrematou Fernando, outro frequentador indignado.

Em resposta a uma solicitação de informações feitas pela Tribuna, o secretário Municipal de Urbanismo de Curitiba, Júlio Mazza de Souza, afirmou que o evento foi autorizado pela prefeitura. No entanto, a circulação das pessoas não deveria ser proibida. “A fiscalização está verificando se o evento está transcorrendo conforme o licenciado. Já estão providenciando a retirada das grades”, disse à Tribuna.

A festa

Foto: Eduardo Matysiak / Folhapress / Futurapress

O evento reúne música, cultura e gastronomia neste sábado e também acontece no domingo (12), das 10h30 às 22h. Na parte gastronômica haverá pizza, hambúrgueres e choripan. Já as bebidas ficam por conta da Maniacs. Os três chopes mais vendidos da marca estarão presentes na festa com valores a partir de R$10 reais. Refrigerantes custam R$ 10 e água R$ 5.

A entrada é gratuita e o evento tem dois palcos: o principal com dez atrações e o segundo com oito. Ambos terão rostos já conhecidos do público, além de encontros inéditos, com formações musicais que seguirão revezando em mais de vinte horas de música com artistas locais, nacionais e até de outras partes do mundo.

