Uma comitiva liderada por Shojima Ryosuke, vice-governador de Fukuoka, província japonesa de Fukuoca, e o Chefe de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó, participaram de uma cerimônia na manhã de quarta-feira (19), na Praça do Japão, no Água Verde, para celebrar o laço de amizade entre Curitiba e o Japão.

O grupo, que está na cidade para uma série de visitas a empresas e autoridades locais, acompanhou o plantio de duas mudas de cerejeiras na praça que celebra a importância da imigração japonesa na para a capital do estado. As mudas de cerejeira plantadas no local integram o Desafio 100 Mil Árvores, da Prefeitura de Curitiba e vão se somar as mudas já plantadas em setembro para formar o corredor de cerejeiras-do-japão da Avenida Sete de Setembro, entre o Batel e o Centro.

“Curitiba fortalece ainda mais sua sólida relação com país oriental. Temos uma forte tradição de cooperação com o povo do sol nascente e comemoramos que há ainda muito por vir”, disse Rodolpho Zannin Feijó. Ele recebeu o grupo em nome do prefeito Rafael Greca que está em Buenos Aires, apresentando as experiências de sucesso de Curitiba na Cúpula Mundial de Prefeitos C40.

Shojima Ryosuke, vice-governador de Fukuoka, que está sua primeira viagem ao Brasil, agradeceu a recepção e o acolhimento dado aos curitibanos à comitiva. “Estamos todos felizes e agradecidos pela oportunidade de selar de uma forma tão importante a amizade que nutre nossos povos”, disse Ryosuke. Fukuoka está localizada na costa norte da ilha de Kyushu.

Visita de comitiva japonesa

A cerimônia teve a participação do diretor do Departamento de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Jean Brasil; do diretor do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff; do diretor do Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Giovando Amorim Romanine e da engenheira florestal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Kátia Regina Agostin.

A comitiva japonesa é composta por Wakaeda Kazuu (cônsul-geral Adjunto do Japão em Curitiba); Yamaoka Kanon (vice-consul);Osamu Matsuo (conselheiro e presidente da Associação Fukuoka de São Paulo); Shigeki Marubayashi (vice-presidente da Associação Fukuoka de São Paulo); kawagoe Shinchiro (diretor da Divisão Política Internacional da Prefeitura de Fukuoka); Kurino Jun, (da Divisão Internacional de Pessoal Sênior da Prefeitura de Fukuoka); Yoshimatsu Motoaki (ex-presidente da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Higuchi Akira (presidente interino do partido democrático liberal Kengidan da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); e Tomita Tokuji (presidente interino do partido democrático Kengidan da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka).

Também fazem parte da comitiva Hori Daisuke (presidente interino do partido amigos da terra da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Ninomiya Mamoru (presidente interino do Novo Komeito da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka);Yoshida Kenichiro (membro do partido democrático liberal Kengidan da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Okubo Chikashi (vice-diretor executivo da Secretaria da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Igita Toyokazu (líder de equipe da divisão de processos de montagem da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Horie Takumi (funcionário da Seção de Assuntos Gerais da Divisão de Assuntos Gerais da Secretaria da Assembleia da Prefeitura de Fukuoka); Fukushima Akihiko (diretor executivo senior da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka); Araki Kyoko (membro da Seção-Chefe de Planejamento e Seção de Intercâmbio da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka); Eguchi Michiko (funcionário da Seção de Planejamento e Intercâmbio); Yoneda Yumi (funcionário da Seção de Planejamento e Intercâmbio); e Goto Keisuke (da Nichitetsu Travel Co).