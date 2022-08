Uma lager, cerveja de baixa fermentação, inspirada nas tradicionais Pilsen checas, porém com “uma pegada extra”. É com esta combinação que a cervejaria curitibana Swamp Brewing levou a medalha de prata na etapa brasileira da Copa Cervezas de América, uma das principais competições cervejeiras da América Latina e uma das dez maiores do mundo.

A marca concorreu à competição com um de seus principais rótulos, a Pilz My Balls, presente no portfólio desde a inauguração, há sete anos, e que surpreendeu os jurados. Com isso, a Swamp vai à etapa continental da Copa em busca da medalha de ouro, a ser realizada em outubro no Chile.

A Pilz My Balls é uma lager diferente das vendidas no mercado, pois tem um processo de produção mais complexo das semelhantes produzidas em larga escala pela grande indústria. Esta India Pale Lager, ou IPL como é chamada entre os conhecedores, tem composição e processos diferenciados, como conta Eduardo Wamser, um dos sócios da Swamp.

“Eu e o meu sócio, Amauri Maia, sempre fomos muito fãs de cervejas Pilsen, mas das verdadeiras Bohemian Pilsners que são bem mais lupuladas. Decidimos colocar o DNA da Swamp, utilizando um lúpulo importado da República Tcheca, o Saaz, em uma quantidade três vezes maior, que dá um sabor mais intenso à bebida”, explica.

Além disso, a Pilz my Balls passa por uma segunda rodada de adições de lúpulo, desta vez o Galaxy, diretamente nos tanques de maturação. Este processo é denominado dry-hopping e confere aromas mais frescos e intensos. Uma combinação que tem dado certo há sete anos.

Rótulo premiado

Além da Copa Cervezas de América, a Pilz My Balls conquistou medalha de ouro no Concurso Brasileiro de 2018, quando o estilo IPL ainda estava começando a ser conhecido no Brasil. Vale ressaltar que a Swamp, no ano anterior, também ganhou ouro na categoria com outro rótulo, a Mangroove, se tornando referência no estilo. De lá para cá, a Swamp ainda conquistou outros quatro prêmios, em especial com outro rótulo emblemático da marca.

A Hopbite conquistou o prêmio de melhor cerveja do estilo IPA no Brasil e na América do Sul, em 2016. Eduardo Wamser conta que ela é a “preferida dos clientes, por ser mais equilibrada e saborosa”, numa combinação de lúpulos que traz muito sabor e aromas cítricos que a tornaram referência no mercado nacional.

As cervejas da Swamp Brewing chegam hoje a diversos estados do país, com distribuição mais focada no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A fábrica da marca está localizada na Rua William Booth, 3015, Boqueirão, Curitiba-PR. Outras informações pelo 41 3402-9099.