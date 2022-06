A cervejaria curitibana Swamp completa sete anos de fundação em 2022 com muito sucesso pelo Brasil. Para comemorar o aniversário ao longo deste mês de junho, todo sábado será motivo de festa – a primeira neste sábado (04).

Os sócios Amauri Maia e Eduardo Wamser irão abrir as portas da fábrica, no bairro do Boqueirão, para oferecer ao público alguns dos cerca de 30 rótulos da marca embalados por uma ampla programação de bandas de rock e comidas.

O início da saga ocorreu em 2015, quando os amigos começaram a conversar sobre cerveja e a fazer em casa mesmo. “Isso foi crescendo, os amigos pedindo pra gente, até que, sem espaço para fazer mais, ele sugeriu abrirmos uma cervejaria. Só que eu não tinha dinheiro, apenas um apartamento e meu casamento marcado para dali dois meses”, lembra Maia.

Em apenas uma semana, ele conseguiu vender o apartamento e deu início à cervejaria que já conta com rótulos premiados em competições nacionais e internacionais. Entre eles estão a IPA Hop Bite, que foi medalha de ouro no Festival Brasileiro da Cerveja, em 2020, e a Anthea IPA no South Beer Cup de 2018.

Nestes sete anos, a produção da Swamp evoluiu das panelas caseiras para as grandes produções, apostando em sabores comuns aos apreciadores e outros mais diferentes – além de uma linguagem visual e rótulos curiosos. Há os estilos mais tradicionais, como Pilsens, IPAs e Pales Ales de nomes como Froggy (sapo), Boquera Style (em homenagem ao bairro onde está localizada a fábrica) e Bréjo (remete a pântano, tradução livre de Swamp). E também produções especiais como as Ales Brett Farmhouse e Edimburgh, envelhecidas em barris de madeira com uma atenção a mais.

As cervejas da Swamp estão disponíveis hoje em mais de 800 pontos de venda em 15 estados, principalmente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Serviço:

Sete anos da Swamp Brewing

Nos dias 4, 11, 18 e 25, das 13h às 19h, na fábrica da Rua William Booth, 3015, Boqueirão. Entrada gratuita. Mais informações pelo 41 3402-9099.

