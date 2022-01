Um pequeno cervo foi encontrado na sexta-feira (14) em um terreno de uma casa em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O animal chegou a brigar com cães que vivem na residência e ficou ferido. Após a surra, o animal silvestre foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para tratar dos machucados.

A informação foi noticiada pelas redes sociais da Guarda Municipal de Araucária. A residência que teve a visita do cervo, ou veado campeiro, fica próxima à rua Coudelaria Tindiquera, no bairro Sabiá, naquela cidade. Após a briga entre o cervo e os cachorros, a proprietária da residência entrou em contato com Secretaria do Meio Ambiente que enviou uma equipe técnica e veterinário para o local.

Assustado e ferido, o animal silvestre foi recolhido pela equipe do Meio Ambiente e, devido aos ferimentos provocados pelos cães, o tratamento clínico precisava passou ser de urgência. Uma viatura da Guarda Municipal foi chamada para ajudar no caminho até o Hospital Veterinário.

O animal passou por exames e cuidados na UFPR. Depois que se recuperar do ataque, será solto em uma área onde já estão outros animais da mesma espécie.

Assustado, animal recebeu atendimento especializado. Foto: Reprodução.

Animal pequeno

Na postagem, duas fotos mostram o cervo dentro de uma caixa de transporte para animais. Demonstra ser um pequeno animal ou até mesmo um filhote. Os cervos são diurnos e gostam de estar em pequenos grupos, mas também podem haver indivíduos solitários.

Já adultos pesam em média 30 Kg e mede cerca de 65 cm de altura. De pelagem amarronzada, sendo a parte superior da cauda e o focinho escuros e a parte ventral clara. Podem ainda apresentar listra mais escura ao longo da lateral do corpo. Possuem orelhas curtas e pontiagudas, e os chifres ramificados, geralmente de três pontas, caem anualmente. São considerados pastadores-podadores que se alimentam de folhas, flores e sementes.

