De acordo com novo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado nesta quarta-feira (9), a cesta básica em Curitiba registrou alta de 2,50% durante o mês de fevereiro, quarta maior alta entre as capitais do país.

O custo total dos itens básicos para os curitibanos chegou a R$ 652,90, enquanto a cesta básica em Curitiba registrou o valor de R$ 636,57 em janeiro deste ano. O aumento foi de R$ 16,33.

Nos últimos doze meses, em comparação do meses de fevereiro de 2020 e 2021, as maiores altas ocorreram em em Campo Grande (23%), Natal (19,9%) e Recife (16,9%), enquanto a cesta básica mais cara do país segue sendo a de São Paulo, que custa R$ 715,65. Já Aracaju, capital sergipana, possui a cesta mais barata, estimada em R$ 516,82.

Produtos

Entre os itens que puxaram as altas em fevereiro está o feijão, cujo preço subiu em todas as capitais. Em Belo Horizonte, o feijão carioquinha chegou a subir 10,14%. O feijão preto teve elevação de 7,25% no Rio de Janeiro.

O quilo do café subiu em 16 capitais, tendo queda apenas em São Paulo, onde o preço caiu 3,86%. As maiores altas foram em Goiânia (7,77%), Vitória (5,38%), Aracaju (5,02%) e Brasília (4,99%).

O óleo de soja aumentou em 15 capitais, sendo a maior alta em Curitiba (2,98%). Em Fortaleza e João Pessoa o produto teve queda de 0,86% e 0,42% respectivamente.