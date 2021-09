Levantamento do Dieese

Após seis meses de altas consecutivas, o preço da cesta básica em Curitiba ficou 3,12% mais barato no mês de agosto. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor da cesta básica na capital paranaense ficou em R$ 600 no mês passado.

Em janeiro deste ano, o preço da cesta básica era de R$ 559 e chegou ao valor máximo este ano de R$ 619 em julho. Entre os produtos que ajudaram a puxar a alta no custo, está o café em pó que subiu em todas as capitais pesquisadas.

Café da manhã salgado!!

Além do café, o açúcar encareceu e acabou deixando a primeira refeição do dia mais cara. O item registrou alta de 9,03%, o segundo maior aumento entre as capitais, ficando atrás apenas de Florianópolis (10,54%).

Entre julho e agosto, o quilo da manteiga teve um dos principais aumentos em Curitiba (4,57%). A menor oferta de leite no campo fez com que houvesse disputa acirrada entre as indústrias de laticínios para a compra de matéria-prima e os preços aumentaram.

