O tempo deve seguir firme em Curitiba e região nesta sexta-feira (9), mesmo com a capital amanhecendo com um pouco de neblina. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com a mudança na direção dos ventos, até na região do Litoral a nebulosidade perde força e o sol aparece. As temperaturas seguem amenas pela manhã, mas esquenta à tarde em quase todo o Paraná.

Em Curitiba, segundo o Simepar, as temperaturas devem variar entre 14º C e 27º C nesta sexta. Conforme aponta a meteorologia, o dia amanhece com temperaturas amenas entre a região metropolitana, Campos Gerais e o Centro-sul do estado, mas no decorrer da tarde as temperaturas ficam agradáveis.

Na maior parte do Interior, o Simepar prevê predomínio de sol, com temperaturas elevadas à tarde.

Litoral

Nas praias do Paraná, a nebulosidade diminui nesta sexta-feira com a mudança na direção dos ventos, que não sopram mais do oceano para o continente, mas sim, na direção nordeste. Com isso, o sol deve predominar à beira-mar e as temperaturas também sobem.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem registrar máximas perto dos 28º C, com mínimas de 18º C ao amanhecer.