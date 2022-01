Uma operação de busca e apreensão entre as polícias militares do Paraná e Santa Catarina, numa área rural de Guaratuba, terminou com quase 30 kg de MDMA (droga alucinógena) apreendidos, além de mais de 700 comprimidos de ecstasy. Três pessoas foram presas. A Polícia Militar estima que o prejuízo foi de quase R$ 7 milhões ao grupo criminoso envolvido.

A operação foi desencadeada pela Diretoria de Inteligência da PM, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Ministério Público.

LEIA TAMBÉM:

>> Matinhos vai exigir comprovante de vacinação. Saiba onde só vacinados entram!

>> Raios, trovões e alerta de temporal! Tempo fecha em Curitiba na tarde desta sexta-feira!

“O prejuízo estimado é de R$ 7 milhões ao crime organizado graças a uma cooperação interestadual do Paraná e Santa Catarina. Importante lembrar que estes grupos, certamente, visavam o Carnaval para fazer a redistribuição desta droga. Com a apreensão, evitamos que este comércio criminoso ocorresse”, avalia o comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho. “Agora a Polícia Judiciária vai investigar o fato e dar os encaminhamentos necessários”.

Ação policial

Ao receber as informações da Inteligência da PM de Santa Catarina sobre a atividade de um grupo criminoso que beneficiava drogas sintéticas para serem comercializadas em todo o Litoral do Estado, a PM do Paraná, por meio da Diretoria de Inteligência, solicitou o pedido de um mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário.

Com apoio do Ministério Público na emissão do documento, as equipes policiais dos dois estados se integraram para desencadear a abordagem ao local onde ficava o laboratório, em uma chácara na localidade conhecida como Rio do Cedro, região rural de Guaratuba.

A ação contou com integrantes do Bope, da Agência Regional de Inteligência do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM) e do Serviço de Inteligência da PM do Paraná, além de policiais militares catarinenses.

Na residência, foram encontrados três homens e um caderno com anotações sobre a movimentação financeira do grupo. Além disso, as equipes policiais apreenderam 29,4 quilos de MDMA, três celulares, sete balanças de precisão, substâncias usadas no beneficiamento das drogas, 712 comprimidos de ecstasy e R$ 2.149,00 em dinheiro. Um dos suspeitos presos estava com uma CNH falsa.

“Nesta época recebemos milhares de visitantes no Litoral e estes grupos querem aproveitar a oportunidade para ampliar o comércio de drogas. No entanto, nosso trabalho é diário no combate a este e outros crimes”, afirma Ribas.

Web Stories