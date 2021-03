Precisa fazer um check-up? Saiba, então, que este não é o melhor momento para colocar os exames de rotina em dia. Devido ao agravamento da pandemia de novo coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) orienta a população a não buscar as unidades básicas de saúde para realização de exames de rotina, caso o paciente não apresente nenhuma queixa específica de saúde, com sintomas.

“Com a agravamento da pandemia, neste momento, precisamos colocar esforços das nossas equipes e da nossa rede nas situações ligadas à covid e às urgências, emergências e aos casos agudos de outras doenças”, explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Para os curitibanos e moradores da cidade, a recomendação é para que exames de rotina e check-ups que puderem ser feitos em outro momento sejam postergados. “Estamos com muitos casos ativos de covid na cidade. Não é recomendável que uma pessoa saudável, sem sintomas, busque uma unidade de saúde neste momento”, diz Márcia Huçulak.

Números da pandemia

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SMS na última terça-feira (2), foram registrados mais 17 óbitos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Até agora, são 2.961 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Nesta terça, Curitiba também registrou outros 877 novos casos de covid-19. Com os novos casos confirmados, 143.663 moradores da capital paranaense testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. E há 8.279 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.