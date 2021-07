A quinta-feira (22) vai ser de tempo estável em Curitiba e no litoral do Paraná. As temperaturas continuam baixas no amanhecer, mas o risco de geadas passa a ser praticamente zero. No período da tarde, o sol vai chegar com mais força na capital e pode bater 20°graus durante o dia.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar mais frio perde força e assim o frio vai indo embora. No entanto, o deslocamento é lento e segue na região centro-sul e Campos Gerais. Em Curitiba, a mínima para essa quinta é de chegou aos 5°graus. Não existe possibilidade de chuva.

Para o litoral do Paraná, a tendência é termos um dia semelhante ao da capital. Frio ao amanhecer e vai esquentando com o passar das horas. A máxima não deve ultrapassar 19°graus em Guaratuba. Já em Morretes, cidade histórica que costuma ser mais quente, a maior temperatura para a quinta vai ser de 18°graus.

No interior do estado, dependendo da região, a frente fria já não tem força. Em Pato Branco, no sudoeste do Paraná,o calor aparece com mais intensidade. A máxima pode bater 25°graus. Ótima quinta!