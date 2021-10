Nesta semana, cerca de 23.528 mil moradores de Curitiba que receberam a primeira dose da vacina anticovid devem retornar aos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização com a segunda dose. A vacinação será realizada em 31 pontos da cidade com funcionamento das 8h às 17h (lista abaixo).

Com o recebimento da nova remessa de vacinas no sábado (23), a Secretaria Municipal da Saúde poderá seguir a recomendação do Ministério da Saúde e fazer antecipação da segunda dose da vacina contra covid-19 da Astrazeneca e da Pfizer. A nova recomendação é que o intervalo passe a ser de oito semanas.

+ Veja também: Análise de documentos apreendidos em operação sobre suposta irregularidade no IAT é suspensa

Quem for convocado para esta antecipação receberá mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, que deverá ser obrigatoriamente apresentada no momento da vacinação.

Coronavac

Não haverá envio de mensagem avisando a data da segunda dose de Coronavac, uma vez que não houve alteração do originalmente previsto. A data pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo próximas vacinas (veja abaixo como consultar).

Repescagem de segunda dose

Quem não puder comparecer na data de aplicação da segunda dose marcada no aplicativo poderá procurar, depois, um dos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Não se perca no calendário!

Segunda-feira (25)

– Antecipação de segunda dose de Pfizer (vacinados com a primeira dose em 30/08) – a data original da segundo dose estava prevista para 22/11.

– Antecipação de segunda dose de Astrazeneca (vacinados com primeira dose de 26/8 a 30/8) – a data original da segundo dose estava prevista para 18,19 e 22/11.

– Aplicação de segunda dose de Coronavac (vacinados com primeira dose entre 27 a 30/09).

Terça-feira (26)

– Aplicação de segunda dose de Coronavac (vacinados com primeira dose em 1/10).

Quarta-feira (27)

– Não há programação de novo grupo para segunda dose.

Quinta-feira (28)

– Antecipação de segunda dose de Pfizer (vacinados com a primeira dose em 31/08, 1/09 e 2/09) – a data original da segundo dose estava prevista para 23/11, 24/11 e 25/11.

Sexta-feira (29)

– Aplicação de segunda dose de Coronavac (vacinados com primeira dose entre 4/10).

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho – Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Salvador Alende – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

6 – US Santa Efigênia – Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

7 – US Atuba – Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

8 – US Tarumã – Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

9 – US Abranches – Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

10 – US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 Abranches

11 – US Visitação – Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

12 – US Jardim Paranaense – Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

13 – US Vila Hauer – Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

14 – US Camargo – Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

15 – US Uberaba – Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

16 – Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

17 – US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

18 – US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

19 – US Aurora – Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700

21 – US Vila Guaíra – Rua São Paulo, 1495- Vila Guaíra

22 – US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

23 – US Orleans – Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

24 – US Campina do Siqueira – Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

25 – US Butiatuvinha – Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

26 – US São Braz – Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

27 – US Vista Alegre – Rua Miguel de Lazari, 85 – Pilarzinho

28 – US Bom Pastor – Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

29 – US União das Vilas – Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

30 – US Caximba* – Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

*A US Caximba funciona das 7h30 às 16h30.

31 – Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n