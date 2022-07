O prefeito Rafael Greca participa, nesta segunda-feira (11), às 16h, no Memorial de Curitiba, da cerimônia de entrega do primeiro lote de câmeras de corpo (body cams) e para veículos da Guarda Municipal.

Nos próximos meses, 675 dispositivos passarão a ser usados nas ações de segurança desenvolvidas pela corporação. São 515 body cams e 160 câmeras veiculares. Body cams e câmeras veiculares são um novo passo no avanço da Muralha Digital de Curitiba.

“São câmeras para serem colocadas nos coletes dos guardas municipais em busca de respeito absoluto aos direitos humanos nas ações de defesa social. Logo a GM será treinada e todas as ações de Defesa Social serão testemunhadas”, afirmou o prefeito da época do anúncio da compra das câmeras.

