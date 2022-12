Mais de 40 pés de maconha e quase 2 kg da droga já fracionada foram apreendidas pela Polícia Militar após uma ligação recebida pelo Disque-Denúncia. A operação resultou no fechamento de um laboratório de drogas nesta sexta-feira (09).

A denúncia apontava a existência de uma estufa de maconha no bairro Sítio Cercado. A partir da queixa anônima, a Agência de Inteligência Local (ALI) do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) iniciou investigação para localizar o espaço. A polícia descobriu uma residência de fundos que era alugada, onde era perceptível um forte cheiro da ‘erva danada’, a cannabis sativa – nome científico da planta.

LEIA TAMBÉM:

>> Tempestade pode estar a caminho de Curitiba nesta segunda, alerta Inmet

>> Forte cheiro de produto químico faz Bombeiros isolarem área de Paranaguá

Pela janela da casa, os policiais avistaram uma estufa com vários pés da planta. Após a vistoria do interior do endereço, os agentes encontraram, além dos 42 pés, 1,7 kg de maconha já fracionada, um cooler para climatizar o ambiente, uma prensa hidráulica e exaustores. Estes equipamentos eram utilizados para a produção da droga.

O suspeito responsável pelo local foi identificado, porém não foi encontrado pelos policiais. As drogas apreendidas, assim como os objetos ilícitos para produção dos entorpecentes, foram encaminhados para o 2º Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão – Central de Flagrantes.

Em dezembro, denúncias anônimas ao Disque-Denúncia 181 resultaram em outras duas operações de combate ao tráfico de entorpecentes em Curitiba. Em uma delas, a PMPR localizou aproximadamente 400 pés de maconha no bairro Cristo Rei. Em outra, um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes no bairro Sítio Cercado.

Como denunciar

O contato com as forças policiais pode ser feito de forma gratuita via telefone, discando 181, ou no site do Disque-Denúncia. Tanto pelo telefone quanto pela internet é possível manter o anonimato.