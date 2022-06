Um caminhão com uma carga de ovos abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em frente à Unidade Operacional Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, levava escondidas três toneladas de maconha. A ocorrência foi no sábado (11), com divulgação nesta segunda-feira (13) pela PRF. O motorista foi preso. As placas do veículo eram de Itajaí, Santa Catarina.

Segundo as informações, a apreensão foi por volta das 16h30. Equipes da PRF realizavam fiscalização de combate ao narcotráfico quando abordaram o veículo e sentiram odor de maconha dentro do baú do caminhão.

“Ao ser inspecionada a carga, o condutor admitiu que transportava maconha, não sabendo precisar a quantidade, mas indicando que a mesma encontrava-se no meio do baú”, explicou a PRF.

Droga estava escondida entre uma carga de ovos. | Foto: PRF

Ainda conforme a equipe, o motorista informou ter carregado a maconha na cidade de Céu Azul, no Paraná, para entregá-la Garuva, em Santa Catarina.

Quantidade da maconha encontrada totalizou cerca de 3,4 mil quilos, sendo a maior apreensão de 2022 na região.

A droga, o veículo e o condutor, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campo Largo, na região metropolitana da capital, para realização do flagrante delito com enquadramento por tráfico de drogas.

