Não para de chover! Esta é a sensação dos curitibanos nesta segunda-feira (12) escura e chuvosa. Com alerta laranja de tempestade em vigor, o tempo segue instável não só na região de Curitiba como em todo o Paraná, com muitas nuvens de chuva principalmente sobre as regiões mais próximas de Santa Catarina.

Das primeiras horas desta segunda até às 17h30, choveu 25 mm em Curitiba. Para se ter uma ideia do volume de chuva, a média de precipitação do mês de setembro na capital é de 119,5 mm.

Apesar da chuva intensa nesta segunda-feira, a Defesa Civil de Curitiba não registrou nenhuma ocorrência até o final da tarde.

A grande área de instabilidade que atravessa a capital deve continuar nas próximas horas. Um fluxo de umidade nas regiões ao norte do país favorece a formação de nuvens na região.