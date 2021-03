Depois de 33 anos, a tradicional Churrascaria Per Tutti irá fechar as portas no próximo domingo (14). O motivo alegado pela direção é a queda no atendimento devido à pandemia do novo coronavírus. Os funcionários foram avisados do desligamento na segunda-feira (8) e seguem trabalhando no sistema delivery ou take away (cliente pega a refeição na entrada).

A Per Tutti fica localizada na Avenida Comendador Franco, no bairro Guabirotuba, em Curitiba. Palco de encontros familiares e grandes eventos, a churrascaria foi fundada por Albino Ongaratto, um dos grandes precursores do sistema rodízio no Brasil. Além da variedade de carnes, a Per Tutti aderiu nos últimos anos aos pratos quentes e frios no buffet, e aos frutos do mar.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a queda no faturamento em virtude da pandemia prejudicou o estabelecimento, que não pode mais realizar eventos como casamentos e até mesmo o atendimento presencial, com os decretos municipais. Apesar disso, a churrascaria seguiu com a venda por aplicativos ou com o cliente buscando a refeição diretamente na entrada. A direção da Per Tutti foi procurada para comentar o fechamento, mas avisou que o momento não era o de falar sobre o assunto.

Além da Per Tutti, outras churrascarias fecharam desde o início da pandemia – a Churrascão Colônia, em Santa Felicidade, a Devon´s no Centro Cívico e a KF Grill, no Campina do Siqueira.