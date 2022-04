O tradicional churrasco do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo acontece todo primeiro domingo do mês. Desde setembro de 2021, quando foi retomado, o churrasco estava sendo realizado apenas na modalidade retirada no balcão. Porém, com a diminuição do número de casos da Covid-19 na capital paranaense, a organização decidiu retomar a modalidade presencial do churrasco, a partir deste domingo (3), mas com vagas limitadas.

Agora, as duas modalidades acontecerão ao mesmo tempo. Após comprar o churrasco, o participante pode decidir se deseja comer no local ou levar a refeição para casa. Aqueles que desejarem comer no local, serão servidos nas mesas, no Salão do Churrasco. Para esses, haverá venda de bebidas, como refrigerantes, cerveja, água e suco. A quantidade de churrascos será limitada, por isso, recomenda-se a compra antecipada via aplicativo.

O tradicional churrasco é um importante evento de arrecadação de recursos para a organização, que atualmente acolhe 230 pessoas com múltiplas deficiências e também egressos do SUS que precisam de reabilitação hospitalar.

Churrasco do Pequeno Cotolengo. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Carne, risoto e mais

O churrasco acontece nas dependências da organização, no Salão do Churrasco, no dia 3 de abril, das 11h às 14h. Haverá estacionamento gratuito no local, localizado no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Os preços para a compra do churrasco são: carne a R$70, risoto R$25 e maionese vendida por R$20. Os itens são vendidos separadamente, sendo que o cliente pode optar por um item ou por todos. O churrasco completo custa R$115 e serve de duas a três pessoas.

De acordo com o presidente do Pequeno Cotolengo, Padre Renaldo Lopes, o churrasco estar retornando na modalidade presencial é uma forma de reaproximar a população da organização. “Estamos felizes em poder contar que o churrasco voltará a ser presencial. O evento sempre trouxe milhares de pessoas todos os meses para o Pequeno Cotolengo, fortalecendo nossa causa e estimulando a população a conhecer mais sobre nosso trabalho”, comentou o presidente.

O churrasco do Pequeno Cotolengo é organizado por voluntários, que iniciam os preparativos cerca de uma semana antes de o evento acontecer. O tradicional evento já passa dos 50 anos de existência e conta com a participação de pessoas do Estado do Paraná inteiro.

Serviço

Churrasco Pequeno Cotolengo do Paraná

Presencial ou retirada no balcão

Data: 03/04/2022

Horário: A partir das 11h

Local: Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido

Preços: carne R$70, risoto R$25, maionese R$20 e churrasco completo R$ 115.