No próximo domingo (05), acontece o tradicional churrasco do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. A partir das 11h os participantes podem vir aproveitar para almoçar aqui na Organização, ou então, retirar seu pedido e levar para casa. Aqueles que desejarem degustar no local, é disponibilizado o Salão com garçons para servirem as refeições.

O estacionamento é gratuito para a retirada e também para o presencial.

Além do tradicional churrasco, são vendidas porções de risoto, maionese, arroz branco, salada de feijão e de cebola, todas separadas para a compra. Bebidas como água, suco, refrigerantes e cerveja também estão disponíveis. A quantia de churrasco é limitada, por isso, é recomendado fazer a compra com antecedência, pelo aplicativo Pequeno Cotolengo, disponível para iOS ou Android.

O pagamento pode ser feito por boleto ou cartão de crédito.

O churrasco do Pequeno Cotolengo é uma alternativa para arrecadar verbas para a Organização, que acolhe mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências, além de egressos do Sistema Único de Saúde, que precisam de reabilitação hospitalar.

Esse é um evento que possui grande significado para o Pequeno Cotolengo, pois é uma oportunidade para que a população conheça de perto toda a estrutura, o trabalho realizado, além de confraternizar com amigos e familiares.

O churrasco do Pequeno Cotolengo acontece na Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido.

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, localizado no bairro Campo Comprido, atende mais de 230 Assistidos com deficiências múltiplas, que residem em quatro Grandes Lares e oito Casas Lares. A Organização presta atendimentos multiprofissionais, incluindo assistência médica, educacional e terapêutica.