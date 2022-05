Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento de 26 km/h, provocou destelhamentos e quedas de árvores em vários bairros de Curitiba. A precipitação acumulada para esta terça-feira (31) chegou a 14 mm nas regiões dos bairros Vista Alegre e Butiatuvinha.

Segundo a coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, foram registrados três atendimentos para fornecimento de lona nos bairros Santa Felicidade, São Lourenço e Bairro Alto e 12 quedas de árvore nesta tarde de terça-feira (31). Os bairros afetados com as quedas de árvore foram o Sítio Cercado, Seminário, Campina do Siqueira, Capão da Imbuia, Centro, CIC, Água Verde e Boa Vista.

