O mês de março começou chuvoso em Curitiba e região e esta terça-feira (2) deve entrar no mesmo ritmo. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade segue marcando presença na capital e chuvas isoladas estão previstas ao longo do dia. Já as temperaturas devem subir um pouco mais e deixar o tempo mais abafado. No Litoral do Paraná também chove. Apenas nesta segunda-feira, por exemplo, Curitiba registrou 78,2 milímetros de chuva, o que elevou o nível dos reservatórios que abastecem a região.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 18º C e 26º C. Será um dia um pouco mais abafado do que foi a segunda-feira (1.º), quando as Máximas chegaram próximas dos 24º C. De acordo com o Simepar, essa sensação ocorre porque há um suporte de umidade e calor pela atmosfera do Paraná, vindo de regiões mais ao norte do Brasil, o que também possibilita a chuva.

Conforme a meteorologia, o calor e a umidade favorecem o desenvolvimento de nuvens de chuva desde o sudeste do Brasil até o nosso estado. Curitiba deve registrar cerca de 12 mm no acumulado das chuvas isoladas previstas. O Simepar aponta pancadas mais fortes à tarde.

As precipitações são esperadas porque elas mexem com o nível dos reservatórios que abastecem o sistema da Sanepar. Na segunda-feira, o nível médio estava em 49,73% e, nesta terça-feira, já tinham superado os 51%. Segundo a Sanepar, só no período que foi da manhã de domingo (28) até a manhã de segunda-feira, o nível médio aumentou 1,5%.

A expectativa da meteorologia é de que março tenha chuvas acima da média prevista para o mês, que é de 129 mm. Ou seja, se a previsão se confirmar, as precipitações podem levar os reservatórios para próximo dos 60% da capacidade, o que, segundo a Sanepar, poderia garantir uma boa reserva para o período de estiagem que, geralmente, vai de dos meses de abril até agosto.

Litoral

Nas praias paranaenses também chove nesta terça-feira. Segundo o Simepar, o volume tende a ser maior do que em Curitiba, pela intensidade da umidade no Litoral. Por outro lado, as temperaturas devem se manter parecidas com as dos últimos dias.

De acordo com a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as Máximas previstas giram em torno dos 28º C, com Mínimas perto dos 22º C.