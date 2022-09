Curitiba, região metropolitana e outras cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade nesta terça-feira (6). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale das 11h deste terça até às 10h de quarta-feira (7). O alerta é para chuva com intensidade entre 30 mm por hora e 60 mm/h ou 50 até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/h a 100 km/h e risco de queda de granizo.

Alerta laranja do Inmet emitido nesta terça-feira (6). Foto: Reprodução/Inmet

Ainda de acordo com o alerta do Inmet, não está descartado o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta também vale para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Tempo instável e temperatura amena

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a terça-feira (6) vai ser de tempo nublado em Curitiba e com períodos chuvosos ao longo do dia. A região segue bastante instável e a temperatura apresenta pouca oscilação. A máxima na capital paranaense não deve passar dos 15°graus.

Como se proteger no temporal?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações, é possível ligar para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.