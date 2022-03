A quinta-feira (17) vai ter tempo bom em Curitiba e no litoral do Paraná. A chuva dos últimos dias dá uma trégua, mas por pouco tempo, pois a previsão aponta que nos próximos dias, o uso do guarda-chuva vai ser útil.

+Viu essa? Havan inaugura nesta quinta-feira nova mega unidade em Curitiba; Conheça!

De acordo com o Simepar, a nebulosidade segue mais concentrada nos setores mais ao norte e leste paranaense. O sol pode aparecer em alguns momentos, mas com a companhia de nuvens. Para Curitiba, a máxima pode chegar a 27°graus no período da tarde provocando um tempo abafado. Apesar da sensação, não tem previsão de chuva.

Já para o litoral do Paraná, a tendência é uma quinta também sem chuva. Depois de um amanhecer com um tempo mais fechado, o sol aparece no meio da manhã. Em Guaratuba, a máxima pode bater 28°graus.

+Lei a mais! Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena 2463 e premiação sobe para R$ 190 milhões

No interior, o sol promete aparecer com maior intensidade. Em Francisco Beltrão, na região sudoeste do estado, temperatura passando dos 30°graus; em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima pode chegar a 32°graus.