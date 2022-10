As chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias, incluindo a madrugada desta segunda-feira (31), prejudicam o fornecimento de água em diversas cidades do estado. Segundo a Sanepar, a queda de energia e o aumento da turbidez dos sistemas de captação, provocados por temporais, são os principais fatores que afetam o abastecimento.

Na maioria das cidades os problemas são causados por estragos na rede elétrica. A Copel já foi acionada e trabalha para recomposição das redes. Sem produção de água, pode ocorrer desabastecimento em partes das cidades ou em todas as regiões do município.

Em Curitiba, houve queda de energia na unidade Lamenha Pequena, o que afeta o abastecimento de água em bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 19h.

Os bairros afetados na capital são Butiatuvinha, Lamenha Pequena e Santa Felicidade. Em Almirante Tamandaré, são os bairros Solar Tanguá, Nossa Senhora do Pilar, Tanguá, Colônia Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Lamenha Grande, Santa Maria e Santa Fé.

Até as 13h desta segunda-feira, além de Curitiba e Tamandaré, outros 26 municípios registravam problemas: Figueira, Ibaiti, Conselheiro Mairinck, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro); Matelândia, Ramilândia, Itaipulândia, Céu Azul, Nova Aurora e Missal (Oeste); Apucarana, Ivaiporã, Califórnia, Cambira, Rondon, São Carlos do Ivaí, Jardim Alegre e Novo Itacolomi (Vale do Ivaí); Guaporema, Lunardelli, Lidianópolis, Jandaia do Sul e Mauá da Serra (Noroeste); Congonhinhas (Norte); e Quarto Centenário (Centro-Oeste).

Em situações como estas, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. A Sanepar lembra que só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.