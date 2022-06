A quarta-feira (01) promete tempo frio e chuvoso ao longo de todo o dia na região de Curitiba. A frente fria que está sobre o estado se desloca lentamente e vem seguida por uma massa de ar polar. As chuvas podem cair a qualquer momento do dia em praticamente todo o estado e as temperaturas máximas se mantêm baixas até em regiões onde costumam ser elevadas, como no Oeste.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera favorecem o desenvolvimento das instabilidades. Temperaturas variam pouco durante o dia, com sensação de frio do centro ao leste paranaense. Em Curitiba, por exemplo, a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 16°C.

O litoral tem condição semelhante, com temperaturas variando de 14°C a 16°C. Em Ponta Grossa a previsão é de 10°C a 15°C, em Rio Negro 9°C a 11°C e Foz do Iguaçu de 11°C a 14°C.

A quinta-feira também deve chuvosa na maior parte do Estado por conta do gradual e lento avanço das áreas de instabilidade pelo Paraná. Tendência de os acumulados de precipitação serem expressivos em vários setores, com valores acumulados acima dos 30 mm em muitas cidades. No norte as temperaturas se elevam um pouco mais, mas na maioria dos setores ainda faz frio.