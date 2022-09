O tempo bom está indo embora e o fim de semana promete ser frio e com chuva em grande parte do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas importantes: declínio de temperatura e chance de temporal.

VIU ESSA? Homem sequestra ônibus em Curitiba e obriga motorista invadir condomínio

Segundo o Inmet, a queda na temperatura deve ser maior que 5°C. Uma frente fria está chegando ao Paraná e a menor temperatura deve ocorrer no domingo (4), quando a mínima pode bater 6°C. O alerta do Instituto teve inicio nesta sexta-feira (2) às 23 horas e é válido até o domingo, às 23 horas.

LEIA TAMBÉM – Quíntuplos do Paraná fazem 3 anos! Família revela desafios e rotina em Instagram com 1 milhão de seguidores

Quanto à chuva, ela já deve pintar no sábado (3), com intensidade moderada e ventos de 33 km/h. O alerta iniciou às 9h30, e com término no sábado, às 15h.

LEIA AINDA – Em surto, homem agride esposa, sobe em telhado e atira telhas contra policiais em Curitiba

Frente fria

Uma frente fria é a responsável pela mudança no tempo. Nesta sexta-feira (2), uma instabilidade atmosférica aumenta em função da chegada da nova frente fria, com chuvas que devem se concentrar principalmente sobre as regiões da metade sul do Estado.