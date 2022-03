Calorão com chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande potencial para chuvas intensas em Curitiba, região metropolitana, Litoral e parte da região Sudoeste do do Paraná para esta segunda-feira (07). O aviso teve início no fim da manhã desta segunda e segue até às 11 horas de terça-feira (08).

De acordo com o comunicado, existe a chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos podendo alcançar 100 km/h, e queda de granizo. Além disso, é possível ter queda de árvores e de alagamentos.

Segundo a Defesa Civil, é recomendável não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Caso queira obter mais informações junto à Defesa Civil, o telefone é o 199, e do Corpo de Bombeiros é o 193.

