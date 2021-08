As fortes chuvas que atingiram Curitiba e região, não só nesta segunda-feira (16) mas também nos últimos dias, vieram para aliviar a situação da seca. A chuvarada começou na última sexta-feira (13), quando os reservatórios da Sanepar registravam 47,52% no nível de capacidade. Após três dias, a situação melhorou consideravelmente e nesta segunda, os reservatórios já alcançavam o nível de 51,05% por volta das 8 horas.

O nível das barragens subiu porque choveu com intensidade. Na sexta-feira (13), Curitiba registrou 40 mm de chuva, de acordo com o Simepar. Já no sábado (14), a chuva deu uma trégua e apenas 5,4 mm de chuva foram registrados. A precipitação voltou novamente nesta segunda-feira e até o início da tarde havia chovido cerca de 30 mm.

Do início do mês até o dia 14 de agosto, Curitiba registrou cerca de 70 mm de chuva. Parece razoável, mas na comparação com a média história de 81 mm, ainda segue abaixo do esperado.

Rodízio de 36 horas deve continuar

Mesmo com uma melhora no nível dos reservatórios, a Sanepar informou que deve continuar com o rodízio de água mais rígido, que foi implantado em Curitiba e região na última quarta-feira (11). A alteração aconteceu com a redução no nível dos reservatórios, que atingiram menos de 50%.

Antes do novo rodízio ser implantado, o abastecimento seguia em 60 horas de fornecimento para 36 horas de suspensão. Atualmente, o rodízio funciona com um dia e meio com água para um dia e meio sem água.

Em nota, a Sanepar explica que avalia o volume das chuvas, o nível do consumo, o nível das barragens e as projeções dos órgãos de meteorologia pra definir a manutenção e as fases do rodízio. A avaliação, de acordo com a Sanepar, é feita diariamente.

