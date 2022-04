De olho no tempo!

Curitiba amanheceu com céu limpo e temperaturas na casa dos 24°C nesta quinta-feira (21), mas o tempo deve mudar nas próximas horas. De acordo com o Simepar, a capital paranaense deve apresentar chuva fraca ainda hoje, sem grande alteração nos termômetros.

LEIA TAMBÉM – Mais pinhão! Professor da UFPR cria técnica que aumenta produção e pode salvar Araucárias da extinção

Por outro lado, a sexta-feira (22) deve ter chuva muito forte, com precipitação acumulada de 61.6mm durante o dia. A critério de comparação, chuvas fortes possuem volume de água compreendido entre 25,1 e 50 mm. Além disso, as temperaturas também caem na sexta, com mínima de 15ºC e máxima de 19ºC.

VIU ESSA? Após dois meses na UTI, paciente com covid recebe alta e emociona médicos em Curitiba

Para o sábado, as máximas voltam a subir (22ºC), mas o dia ensolarado visto na quinta-feira desaparece, dando lugar ao céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas. No domingo, o panorama muda pouco: temperatura mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.

Alerta do Inmet para o PR

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (21), alerta laranja de tempestade para as regiões Oeste e Centro-Sul do Paraná. Isso significa que a instituição informa que os municípios da região podem sofrer com temporais, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso é válido até a manhã de sexta-feira (22).

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Bento e Lorenzo se encontram Pantanal Jove é picado por uma cobra Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana