As fortes chuvas que atingem todo o Paraná, que segue em Alerta Laranja para tempestade até a meia-noite desta terça-feira (11), já afetaram 19 municípios. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 1.340 paranaenses foram afetados, sendo 121 desalojados, 63 desabrigados e 67 casas danificadas em todo o Estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Após estragos no Sudoeste, alerta laranja deixa todo Paraná em atenção

>> Vídeo: colisão entre ônibus e caminhão deixa oito feridos na BR-277

O relatório de ocorrências da Defesa Civil Estadual registrou enxurradas, alagamentos, inundações e vendavais principalmente entre cidades da região Sul. Entre os municípios atingidos estão: Ampére, Bom Sucesso do Sul, Clevelândia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Maringá, Nova Laranjeiras, Ouro Verde do Oeste, Pato Branco, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, São Miguel do Iguaçu, Verê e Vitorino.

Em Curitiba, apesar da forte chuva e dos fortes raios que atingem a capital no início da noite desta terça-feira, não houve registro de ocorrências.