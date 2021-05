Mais uma forte chuva atingiu Curitiba durante a madrugada deste domingo (23). No entanto, de acordo com informações do Simepar, as rajadas de vento e a precipitação foram bem menores que as registradas na madrugada de sábado (22), que foi de até 76 km/h. Os ventos desta última noite chegaram a 26,6 km/h e o acumulado de chuva foi de 7 mm.

LEIA TAMBÉM:

>> Ventania na madrugada de sábado causa estragos em Curitiba com ventos de até 76 km/h

Entre este sábado e início de domingo, a Defesa Civil de Curitiba registrou 278 solicitações de queda de árvore pelo 156. Pela Central de Operações da Guarda Municipal, com as nove ocorrências registradas neste sábado, foram distribuídas um total de 100 m² de lona para a população afetada com os destelhamentos.

Neste domingo, o Simepar informa que a previsão é de rajadas de ventos de 54 km/h. Durante a manhã, pode haver chuva em Curitiba, mas sem tempestades. As temperaturas vão de 11ºC a 19ºC.



Até o final da manhã deste domingo, não há registros de feridos, desabrigados ou desalojados. As equipes da Prefeitura continuam os trabalhos no dia de hoje e permanecem em alerta para possíveis emergências.



Em caso de emergência, os canais de atendimento são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).