A forte chuva que atingiu Curitiba nesta tarde de terça-feira (06) provocou destelhamentos e quedas de árvores. A capital, que estava em Alerta Laranja de tempestade pelo Inmet, registrou rajadas de vento de 24 km/h e precipitação acumulada de 33 mm.

A Defesa Civil municipal recebeu nesta tarde três solicitações de fornecimento de lona, registradas pelo 153 e 199, nos bairros Boqueirão e Boa Vista. Quedas de árvores e galhos foram registrados nos bairros Sítio Cercado, Xaxim, Bacacheri, Novo Mundo e Boqueirão – foram cinco ao todo.

A prefeitura permanece em atendimento 24 horas com equipes da Guarda Municipal, servidores públicos e agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais. Não houve registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas nesta quinta-feira para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).