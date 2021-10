O Paraná está em alerta laranja de tempestades. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para todo o estado é válido ainda para esta segunda-feira (4). Este alerta, de perigo potencial para tempestades, prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica e de alagamentos.

Em Curitiba, a chuva começou na sexta-feira (1º), e chegou a atingir 9.2 mm, segundo o Simepar. No dia seguinte, no sábado (2), a chuva deu uma trégua. Mas no domingo (3), o dia foi chuvoso durante todo o período e chegou a 23.4 mm, ou seja, o fim de semana totalizou uma chuva de 32.6 mm.

A previsão para o restante da semana ainda é de chuva, apesar da frente fria se deslocar um pouco mais para o Sudeste do país. Com isso, o cenário de tempo instável e sujeito à chuva ainda persiste, porém, diminuindo gradualmente ao longo do dia.

Temperaturas amenas

Em relação às temperaturas, valores mais amenos são esperados em toda a metade Sul, esquentando um pouco nas áreas ao norte no período da tarde. A máxima para Curitiba aponta para 17°C. Na capital paranaense, a tendência que na terça (5) e na quarta (6), a chuva não apareça, mas retorne na quinta-feira (7).

Para o Litoral do Paraná, a previsão é semelhante a de Curitiba, mas com a possibilidade de os ventos serem mais fortes na segunda, podendo atingir 54 km/h.

