Curitiba e cidades da região metropolitana foram atingidas por fortes chuvas na tarde deste sábado (3). De acordo com a Defesa Civil, a capital recebeu até às 18h a precipitação acumulada de 28,4 mm de chuva e rajadas de vento de 18 km/h, ambas registradas na estação do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas.

O temporal causou alagamentos no bairros Capão Raso, Lindóia e Rebouças. Também há relatos de pontos de alagamento nos munícipios de Campina Grande do Sul e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em Curitiba, a Defesa Civil entregou lonas nos bairros Santa Cândida e Fazendinha. No Atuba, foi registrada a queda de um muro. Pelo 156 chegaram sete solicitações de atendimento após quedas de árvores, nos bairros Bom Retiro, Capão Raso, Centro, Abranches, Portão, Cidade Industrial e Umbará.

De acordo com a prefeitura, não há feridos e desalojados, e as famílias afetadas pelas chuvas estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Agentes da Defesa Civil. Ainda segundo as autoridades municipais, todas as situações já se encontram em atendimento pela GM e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Com previsão de mais chuva, a Defesa Civil informa que segue monitorando as situações de emergência na cidade. “A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que para o período da noite há previsão de chuvas moderadas para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer”.

Para pedir socorro

Em caso de emergência, os canais de atendimento são os telefones:

– 199 Defesa Civil

– 153 Guarda Municipal

– 156 Prefeitura Municipal de Curitiba

– 193 Corpo de Bombeiros

Alerta de laranja de tempestade

Curitiba e demais cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (3). O alerta é válido até a manhã de domingo (4).

O alerta laranja do Inmet, significa grau de “perigo” com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.



