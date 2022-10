A previsão de pancadas de chuvas fortes se confirmou nesta quinta-feira (27) em Curitiba. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital está na faixa de alerta amarelo para temporais que vale praticamente para todo o Paraná até o fim do dia.

Segundo a Defesa Civil de Curitiba, ventos de 35,6 km/hora foram registrados e a precipitação acumulada foi de 4,0 mm durante o dia. Os dados repassados são com base nas informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e da Estação pluviométrica da Defesa Civil de Curitiba, no Batel.

Pela Central 156 foram relatadas 48 quedas de árvores. O atendimento às ocorrências, que não registraram vítimas, está em andamento pelas equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Arborização e Limpeza Pública). A prioridade é a desobstrução das vias afetadas.

Outros bairros com queda de árvores foram Bom Retiro, Bacacheri, Juvevê, Hauer e Capão Raso. Além de chamadas para o 156 para remoção dessas áreas, a Prefeitura também recebeu um pedido de fornecimento de lonas de proteção para o Xaxim.

Também houve uma solicitação de entrega de lonas, via 156, no Bairro Xaxim. Outra solicitação de entrega de lonas foi registrada pela Guarda Municipal (153) no bairro Boqueirão.

A prefeitura informou que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), juntamente com as Administrações Regionais, estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), e 193 (Corpo de Bombeiros).