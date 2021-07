E o tempo virou em Curitiba, que amanheceu com tempo fechado após chuva tranquila durante a madrugada, chegando a 1,8 milímetros. Segundo o Simepar, a previsão para esta sexta-feira (16) é de 41,5 milímetros e temperaturas entre os 11 e 16ºC. Depois da chuva, as temperaturas devem despencar em Curitiba, com mínima chegando a zero grau na segunda-feira (19).

A meteorologista Lidia Luisa Mota, do Simepar, explica que a razão para essa mudança é o deslocamento de uma frente fria que atua no Paraná. “Ela continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre os setores mais ao norte, centro e leste do Estado. Essas chuvas estão variando de intensidade fraca a moderada e, por vezes, estão vindo acompanhadas de descargas atmosféricas, especialmente sobre o noroeste do Paraná”, explicou a meteorologista.

Para este sábado a previsão aponta chuva em Curitiba, mas em menor intensidade. A precipitação acumulada deve ficar em 12,9 milímetros que deve cair até a metade da manhã. Depois, a partir das 10h, o sol pode aparecer entre nuvens. As temperaturas no sábado ficam entre os 12 e 20 ºC.

