O 2022 está dando tchau, e tenho a certeza que em algum momento deste sábado (31), você irá olhar para o céu para verificar a possibilidade de chuva na hora da virada para 2023. A boa notícia que não existe chance de tempo ruim, ou seja, segundo a previsão do tempo para Curitiba, tempo aberto para pedir um ano novo recheado de grandes notícias. Aliás, você já escolheu a cor para a passar a virada de ano?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesse último dia do ano o tempo segue com pouca chuva no Estado. Novamente, há possibilidade apenas de chuvas bem pontuais à tarde, próximo às encostas de serras e vales de rios. Durante a noite teremos maior presença de nuvens no leste paranaense, mas sem chuva.

E pode soltar fogos na virada?

Em Curitiba, a máxima prevista está estimada em 25°graus durante o período da tarde. Já perto da virada de ano, a temperatura deve ficar próxima dos 18°graus, ou seja, um fino agasalho pode ser companhia os primeiros minutos de 2023. Já pensando no primeiro dia do ano, pode esperar sol e temperatura alta, mas com chance de chuva em alguns momentos.

Como será a virada do tempo no Litoral do Paraná?

Para a turma que vai estar com o pé na areia ou curtindo a brisa do mar, pode ficar relaxado que chuva não vai aparecer na virada para 2023. De acordo com o Simepar, o sábado vai ter sol e temperatura próxima dos 27°graus. Para o momento que antecede o ano novo, o tempo vai estar ideal para comemorar a chegada de 2023, com previsão de 21°graus à noite.

A equipe da Tribuna do Paraná deseja a você leitor e toda família, um FELIZ 2023, que seus desejos e sonhos se concretizem. TAMO JUNTO!