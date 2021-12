O ano de 2021 está indo embora e como vai ficar o tempo para a hora da virada em Curitiba e no litoral do Paraná? Próximo à meia-noite, a tendência é termos em pontos isolados alguns chuviscos nas praias e cidades da Região Metropolitana. A informação é do Simepar.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, na maioria das regiões paranaenses a instabilidade ganha força a partir da tarde, devido ao tempo abafado (no litoral deve chover a qualquer hora do dia). Para o período noturno, as chuvas perdem força, ou seja, o brinde com a família e amigos poderá ser feito ao ar livre.

Em Curitiba, a previsão é de uma noite agradável com a máxima batendo 18°graus e sem chuva. Já em Matinhos, no litoral do Paraná, previsão de 21°graus e chance de garoa para os primeiros minutos de 2022.

E o primeiro dia de janeiro?

O sábado (01) vai ser de sol em todo o Paraná. Na capital, tempo firme e perfeito para curtir um parque com a família. A máxima pode bater 29°graus. Em Matinhos, o sol vai ser o companheiro dos veranistas. A máxima pode chegar a 27°graus. Vai dar praia e tenha um ótimo 2022!