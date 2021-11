A forte chuva de domingo (31) e que segue nesta segunda-feira (1º), provoca alagamento e estragos em diversos pontos do Litoral do Paraná. Em Morretes, três famílias estão desabrigadas e foram encaminhadas para um abrigo da prefeitura. No total, são 15 pessoas desabrigadas e 60 desalojadas, e segundo a Defesa Civil do município, não há registro de feridos. Antonina, Guaraqueçaba e Guaratuba também foram cidades afetadas, mas com índices menores de alagamentos.

A chuva segue intensa no começo desta segunda, e a preocupação é que os rios continuem subindo. O rio Nhundiaquara, que atravessa Morretes inunda parte do centro histórico e restaurantes foram atingidos. Outros rios da região estão com a correnteza forte como Rio do Pinto e Marumbi, que corta algumas propriedades na zona rural da cidade.

A Defesa Civil está em alerta devido a sequência de chuvas e nesta segunda-feira, a Prefeitura de Morretes decretou situação de emergência no município.

Chuva expressiva no Litoral

De acordo com o Simepar, Antonina teve no domingo uma chuva expressiva atingindo 99,8 mm; já em Guaratuba alcançou 81,6 mm. A previsão que a chuva permaneça na região devido à incursão de umidade do oceano.

Fotos: Reprodução e Divulgação/Defesa Civil