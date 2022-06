Com chuva sem trégua nesta quarta-feira (31), Curitiba volta a sofrer com as consequências do mau tempo. De acordo com o boletim divulgado pelo Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres, foram registradas 11 ocorrências de queda de árvores e galhos e um muro chegou a desabar no Guabirotuba.

Os registros foram recebidos pela Central de Operações da Guarda Municipal até às 17 horas. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostram que a capital paranaense já acumulou 38 mm de chuva nesta quarta-feira. As rajadas de vento chegaram a 16,6 km/h em alguns pontos da cidade.

Alerta laranja e chuva forte desde domingo

Curitiba e os municípios da região metropolitana estão sob alerta laranja para chuvas fortes nesta quarta-feira (1º). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem vigência até as 10 horas de quinta-feira (02).

A capital tem sofrido com as fortes chuvas desde o último domingo, quando uma tempestade de granizo provocou vários estragos nos bairros da cidade. Segundo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (30) pela Defesa Civil, entre queda de árvores e risco de desmoronamentos, 15 ocorrências foram registradas. Os ventos, segundo a entidade, chegaram aos 50km/h por volta das 15h.

Na terça-feira (31), a chuva voltou a provocar estragos. Desta vez a precipitação acumulada atingiu as regiões dos bairros Vista Alegre e Butiatuvinha. Foram registrados três atendimentos para fornecimento de lona nos bairros Santa Felicidade, São Lourenço e Bairro Alto e 12 quedas de árvore.

