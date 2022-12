A constante chuva nesta terça-feira (06) prejudica o andamento dos trabalhos de restauração e sinalização da pista na BR-376, no local onde houve um deslizamento de terra no dia 28 de novembro. A rodovia segue bloqueada nos dois sentidos e, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, não há previsão de data para a liberação.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou no fim da tarde desta terça-feira (06) que a concessionária irá comunicar a PRF quando as condições de segurança forem atendidas na região. A PRF coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.

A retirada da grande massa de terra foi realizada e uma restauração no asfalto já foi realizada na região do km 669. Para concluir o trabalho, ainda falta finalizar a sinalização no trecho. A concessionária informou que segue com os trabalhos de análise contínua para averiguação da segurança.