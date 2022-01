A precipitação acumulada de 80,2 mm de chuva registrada nas últimas 24 horas em Curitiba culminou em cinco situações com risco de desabamento ou desmoronamento na cidade, de acordo com informações da prefeitura da capital. Entre os bairros Cabral e Ahu, um muro cedeu e invadiu as pistas da Rua São Luís, o que gerou um bloqueio na rua que liga os bairros ao Centro de Curitiba. No Bigorrilho a parede do subsolo de um prédio residencial desabou. No Santa Cândida, houve desabamento do muro de um condomínio. E no Batel, foi registrada a queda de parte do telhado de um restaurante.

Segundo boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, até às 9h30 desta quinta-feira (06), também foram registrados um acidente de trânsito no bairro Parolin e 21 solicitações para retirada de árvores e galhos grandes caídos. Mas não houve registro de pessoas que precisaram deixar suas casas, desabrigadas ou desalojadas. Veja abaixo os principais pontos afetados pela chuva em Curitiba.

Houve ainda, cinco entregas emergenciais de lonas, ao menos 11 pontos com alagamentos mais expressivos e 11 cruzamentos em que os semáforos ficaram inoperantes durante o período da noite.

Equipes da Defesa Civil, da Arborização (Meio Ambiente), da Guarda Municipal, da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) prestaram atendimento às ocorrências.

Estruturas com risco de desabamento e desmoronamento

Rua São Luiz, 304 – Cabral

Rua Vereador Washington Mansur, 671 – Ahú

Rua José Alceu Berger, 79 – Santa Cândida

Rua Gutemberg, 17 – Batel

Rua Euclides Da Cunha, 1.363 – Bigorrilho

Alagamentos mais expressivos

Região da Praça Osório (Rua Visconde de Nacar e Avenida Vicente Machado)

Rodoferroviária (ala estadual)

Rua Zaro Ramos Proença, 32 Cidade Industrial

Rua Desembargador Cid Campelo, 58 Cidade Industrial

Rua Rio Negro, 114 Bairro Alto

Rua General Mário Tourinho, 1640 Seminário

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245 Bacacheri

Rua José Dionísio Ribeiro Baptista, 261 Novo Mundo

Rua Fausto Scorsim, 140 Cidade Industrial

Rua Adinar Dos Santos Ribeiro, 100 Fazendinha

Rua José João Ferreira De Lima, 241 Cidade Industrial

Fornecimentos emergenciais de lona

Rua Professor Narciso Mendes, 236 Xaxim

Rua Colômbia, 112 Bacacheri

Rua Edgar Bruno Franke, 60 Boa Vista

Rua Equador, 263 Bacacheri

Rua Praxedes Silva Avelleda, 200 Santa Felicidade

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba informa que continua monitorando as situações para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes.

Para pedir ajuda

O cidadão que precisar comunicar a Prefeitura sobre estragos provocados pelo vendaval deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo site (www.central156.org.br) ou pelo aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 (alagamentos) e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão, que registra as solicitações para retiradas de árvore) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal – fornecimento de lona).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate) e pela Copel (falta de luz).

