A chuva forte desta tarde de terça-feira (18) provocou a queda de uma árvore em cima de um carro na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao cruzamento com a Rua Alferes Poli, no Rebouças.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito, a Avenida Presidente Kennedy chegou a ter o trânsito bloqueado por uma hora para a retirada da árvore e do veículo, que ficou danificado. Não houve feridos.

A queda de outra árvore, na calçada da Rua Presidente Taunay esquina com a Rua Padre Agostinho, no Bigorrilho, deixou a calçada interditada. A queda foi provocada pelas fortes chuvas dos últimos dias em Curitiba. Segundo a prefeitura, a retirada deve acontecer nesta terça-feira (18).

Árvore cai em carro no Alto da XV

Nesta segunda-feira (17), no fim da tarde, uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Sete de Abril, no Alto da XV. Os dois ocupantes do carro, pai e filho, ficaram presos e precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do veículo. Ninguém ficou ferido.

