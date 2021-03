Após um sábado praticamente sem chuvas em Curitiba, neste domingo a previsão é de que a precipitação ocorra em várias regiões da capital e nos municípios da região metropolitana. As temperaturas ficam amenas, com mínima prevista de 17°C e máxima de 23°C para Curitiba.

No litoral do Paraná a condição é semelhante, com previsão de chuva forte para algumas cidades da região. De acordo com o Simepar, as temperaturas variam de 21°C a 26°C para Paranaguá. A mesma condição do tempo será observada em toda faixa Leste, passando pelos Campos Gerais e Norte Pioneiro. A diferença é que na região de Jacarezinho a máxima pode chegar a 28°C, com o sol aparecendo com mais frequência.

Da região Central, Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oeste do Paraná não há previsão de chuvas. O dia será quente, com máximas beirando os 32°C em Foz do Iguaçu.

Na segunda-feira a nebulosidade mais varável permanece na região Leste do Estado graças a umidade vinda do mar. Contudo, o sol deve aparecer com mais frequência. Pode chover de forma isolada em alguns pontos do Estado. A tendência é que no decorrer da semana a previsão se mantenha, com temperaturas amenas e chuvas isoladas.