A quinta-feira (25) promete ser de chuva em Curitiba e região metropolitana. No Litoral do Paraná também. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que passou pelo estado e agora segue em direção a São Paulo ainda deixa umidade e o tempo nublado na capital. Há risco de pancadas mais fortes à tarde, com risco amarelo de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Curitiba, nesta quinta, o Simepar aponta temperaturas variando entre 18º C e 24º C. As temperaturas mais amenas predominam por causa da ausência do sol. Ainda de acordo com a meteorologia, deve chover na capital a qualquer hora dia, ou seja, o tempo fica chuvoso e a grande presença de nuvens fica, pelo menos, até a sexta-feira (26).

Nesta quinta-feira, de acordo com o Simepar, a quantidade prevista de chuva para Curitiba é de cerca de 30 mm. As precipitações têm sido bem-vindas na capital por causa da estiagem que afetou os reservatórios que abastecem o sistema da Sanepar. O nível médio divulgado nesta manhã era de cerca de 47,43%. Por causa disso, a Sanepar segue com o rodízio de corte a cada 36 horas na região da capital.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão é de chuvas mais intensas ao longo do quinta-feira. Segundo o Simepar, deve chover mais do que 50 mm até a tarde. Há risco de temporal e alagamentos, caso o volume das precipitações seja concentrado em curto período de tempo.

Conforme aponta a meteorologia, as temperaturas Máximas em Guaratuba devem ficar perto dos 26º C, com Mínimas de 22º C. A mesma variação deve ser registrada em cidades como Matinhos e Pontal do Paraná.