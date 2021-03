O tempo segue instável em Curitiba e região nesta quarta-feira (3) e chuvas estão previstas para qualquer hora do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a corrente de umidade e calor que chegam no Norte do Brasil, por meio dos ventos, permite o desenvolvimento de nuvens de chuva em todo o Paraná. A chuva também deve seguir caindo com intensidade no Litoral do estado, região que nos últimos dias registrou alta de rios e até estragos. Segundo o Inmet, o Paraná tem ainda um alerta laranja de temporal válido para esta manhã.

Além da chuva em Curitiba nesta quarta, o mapa meteorológico aponta temperaturas mais amenas em relação aos primeiros dias de março. Conforme aponta o Simepar, a variação térmica deve ficar entre 17º C e 26º C na capital. Chuvas podem ocorrer também na região metropolitana. Segundo o Simepar, só na terça-feira (2), até as 21h, o acumulado registrado em Curitiba era de 27,8 mm. Para esta quarta-feira a previsão é de mais 11,4 mm.

Com o tempo úmido e chuvoso dos últimos dias, o nível médio dos reservatórios que abastecem o sistema da Sanepar chegou aos 51,20% nesta terça-feira (2). O que é uma boa notícia, mas não significa que seja o suficiente para interromper o rodízio no abastecimento de Curitiba e região, que vem ocorrendo a cada 36 horas. A Sanepar pede para a população continuar economizando água. De acordo com a companhia, uma reavaliação das regras do rodízio só será feita quando o nível médio dos reservatórios chegar aos 60%.

Litoral

Conforme aponta o Simepar, a chuva continua nas praias do Paraná nesta quarta-feira, com risco de pancadas intensas no período da tarde. O volume de chuvas dos últimos dias fez o Litoral passar por alagamentos, por isso a população deve ficar atenta.

Mesmo com a chuva, as temperaturas devem se manter sem muita alteração. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 23º C e 28º C.