Curitiba e região estão em alerta laranja de tempestade pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com avisos que valem até a manhã de segunda-feira (31). Além deles, a Defesa Civil do Paraná também emitiu um alerta para a ocorrência de chuva em grande volume, com possibilidade de vendaval e de granizo para este sábado (29). E já chove em bairros da capital paranaense na tarde deste sábado.

De acordo com a Defesa Civil, existe a possibilidade de vendaval em Curitiba, Região Metropolitana, Litoral do Paraná, e regiões norte, noroeste e Campos Gerais. O Simepar indica 3,3 milímetros de precipitação ao longo do final de semana. Na última quinta-feira (27), uma forte chuva provocou quedas de árvore e mais estragos em Curitiba.

Frio de lascar em novembro!

De acordo o MetSul, a massa de ar frio prevista para chegar ao Brasil entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro vai derrubar a temperatura, com chance de nevar na serra catarinense. E isso tudo, em pleno mês de novembro. A mínima em Curitiba fica entre 8ºC e 9ºC a partir de terça-feira (1º).