Curitiba, região metropolitana e demais cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade, nesta segunda-feira (5). O aviso, com grau de severidade classificado como “perigo” foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até a manhã de terça-feira (6). Segundo o instituto, o estado corre o risco de ter chuvas de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/hora.

Ainda há a possibilidade de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Nestas condições, as orientações são:

– Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Em caso de emergência, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo em Curitiba e no Paraná

Segundo o Simepar, a instabilidade segue elevada sobre o Paraná nesta segunda-feira, com chuvas em diversas regiões paranaenses, de forma mais significativa à tarde. E a condição para ocorrência de temporais persiste no estado.

“Instabilidade nesta tarde de segunda-feira é mais elevada no interior do Estado. Chove em várias cidades do norte pioneiro, noroeste, oeste e do sudoeste do Paraná. No geral as instabilidades são isoladas, não cobrindo grandes áreas. Na RMC também há registro de chuvas, principalmente nos trechos de serra”, explicou o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, na tarde desta segunda-feira.

Em Curitiba, a temperatura máxima nesta segunda-feira não deve passar dos 25ºC. Já no Litoral do Paraná, a máxima prevista é de 28ºC.

O que é o alerta laranja

O alerta laranja do Inmet significa grau de “perigo” para tempestades, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O alerta engloba ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

