A semana começou com sol e tempo estável em grande parte das cidades do Paraná. Em Curitiba, os termômetros já marcavam 23ºC na manhã desta segunda-feira (15) – a temperatura máxima prevista para o dia. Mas essa condição deve mudar a partir desta segunda, com a chegada de sistemas frontais e massa de ar frio, que devem trazer chuva e ventos fortes ao Paraná. Com isso, as temperaturas devem despencar e existe até a possibilidade de neve em cidades como Palmas e General Carneiro, na região sul do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre o período da noite de segunda-feira e o início da madrugada de terça-feira (16), uma nova frente fria avança pelas regiões oeste, sudoeste e sul paranaense, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Já na terça-feira, ainda de acordo com o Simepar, o deslocamento da frente fria pelo estado deixa o tempo instável nas diversas regiões paranaenses. Nas regiões oeste, sudoeste e sul, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem já no início da madrugada. No decorrer do dia, a instabilidade avança e não se descarta a ocorrência de temporais localizados ao longo do dia.

Ventos fortes

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes entre os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), entre as noites dos dias 15 e 16 de agosto (segunda e terça-feira).

A Marinha ainda reforça aos navegantes que consultem informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de tempestade válido para Curitiba e outras cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para esta terça-feira (16).

Segundo o Inmet, o alerta vale da meia-noite até às 10h de terça-feira (16). O aviso do Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Alerta amarelo de tempestade. Fonte: Inmet

Proteja-se

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas.

Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. E deve-se evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).