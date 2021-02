A chuva deve voltar a cair em Curitiba e região nesta quinta-feira (11). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), haverá precipitações no período da tarde por causa da umidade e do calor. As chuvas devem ocorrer em todo o Paraná, incluindo o Litoral, e o período chuvoso se estende, pelo menos, até a sexta-feira (12). Segundo o Inmet, há um alerta de temporal válido pelo menos até às 23h59 desta quinta-feira.

+Viu essa? Copel permite troca de eletrodomésticos gastadores de energia com preços até 45% menores

Em Curitiba, nesta quinta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 17º C e 24º C. De acordo com a meteorologia, o dia tende a permanecer nublado na região da capital, mas o sol ainda pode aparecer em alguns breves momentos. Apesar da previsão para a ocorrência de chuva à tarde, chuviscos ocasionais e isolados não estão descartados no período da manhã.

Litoral

Nas praias do Paraná, a chuva deve aparecer já no período da manhã desta quinta-feira. O Simepar aponta um dia mais chuvoso no Litoral do que em Curitiba, principalmente por causa da umidade mais elevada.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 21º C e 27º C.